Hotels und Pensionen: Warmer Mai beschert Hoteliers viele Übernachtungen

BerlinDie Hoteliers und Pensionen in Deutschland profitieren von der Reiselust der Urlauber aus dem In- und Ausland. Die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben in Deutschland stieg im Mai binnen Jahresfrist deutlich um neun Prozent auf 45,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.