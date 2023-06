Huawei-Bann in Portugal China droht mit Einflussnahme auf portugiesische Großunternehmen

In Portugal aber hält China seit der Euro-Krise über direkte Beteiligungen in vielen kritischen Großunternehmen bereits mehr Einfluss als anderswo: China ist der viertgrößte ausländische Investor in Portugal – mit einem Investitionsumfang von 11,22 Milliarden Euro allein in 2022. Das chinesische Staatsunternehmen China Three Gorges hält 20,22 Prozent an Portugals größtem Unternehmen, dem Energieanbieter Energías de Portugal (EDP). An dem Energienetzbetreiber REN hält die State Grid Corporation of China 25 Prozent. Das chinesische Konglomerat Fosun International hält seit 2014 30 Prozent an der größten portugiesischen Bank, BCP und kontrolliert mit einem Aktienanteil von 85 Prozent zusätzlich den größten Versicherer, Fidelidade und über ihn den größten Krankenhausbetreiber, Luz Saude. Am Baukonzern Mota-Engil hält die China Communications Construction 32,4 Prozent.