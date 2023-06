Hunderte Stellen weg bei der Bild-Zeitung Das steckt hinter dem massiven Stellenabbau bei Springer

Tatsächlich sind der nun angekündigte Stellenabbau und das in der Vorwoche abgehaltene „globale Town Hall Meeting“ offenbar eng verzahnt: Man müsse sich „leider auch von Kollegen trennen, die Aufgaben haben, die in der digitalen Welt durch KI und/oder Prozesse ersetzt werden oder sich in dieser neuen Aufstellung mit ihren derzeitigen Fähigkeiten nicht wiederfinden“, teilte Springer mit. So könne Künstliche Intelligenz künftig etwa bei der Layout-Gestaltung der Printprodukte eingesetzt werden. Der Job des Chefs vom Dienst (CvD) werde damit obsolet. Und weiter: „Die Funktionen der Redaktionsleiter, Blattmacher, Korrektoren, Sekretariate und Foto-Redakteure wird es so wie heute nicht mehr geben.“ Die neue Struktur solle zum digitalen Wachstum beitragen – vor allem in der Reichweite. „Digital only liefert enorme Chancen für die Bild.“