IACO: EU will Russland aus Führung der UNO-Luftfahrtorganisation ausschließen

Wegen Verstöße gegen Luftfahrtregeln will die EU-Kommission Russland so bald wie möglich aus dem Führungsgremium der Uno-Luftfahrtorganisation ICAO werfen. „Ein Land, das eklatant internationales Luftfahrtrecht verletzt, darf nicht Mitglied sein in einem Gremium, das verantwortlich ist für das Erstellen und die Umsetzung dieser Regeln“, sagte Henrik Hololei, Generaldirektor Mobilität und Verkehr und damit ranghöchster Beamter im Transportbereich der EU, der WirtschaftsWoche. Eine entsprechende Initiative der Ratsmitglieder Deutschland, Frankreich und Italien mit Unterstützung von Großbritannien und den USA erwarten Beobachter auf der 41. ICAO-Vollversammlung, die ab Dienstag kommender Woche im kanadischen Montreal tagt.