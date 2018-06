IATA 2018 Die drei Risiken der Airline-Branche

Risiko 2: Überdimensionales Wachstum

Diesen Kostenschub können die Fluglinien derzeit so gar nicht brauchen. Denn die Branche hat sich auch in diesem Jahr ein kräftiges Wachstum verordnet. So legte die Zahl der Passagiere in den ersten vier Monaten des Jahres weltweit um mehr als sechs Prozent zu. Das ist zwar weniger als im vorigen Jahr, doch immer noch mehr als das Wachstum der Weltwirtschaft und der Nachfrage.