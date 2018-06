IATA 2018: Die drei Risiken der Airline-Branche

Zwar trifft die höhere Rechnung vom Tankwart derzeit noch nicht alle mit voller Wucht, weil viele Fluglinien ihr Plus beim Spritpreis durch Sicherungsgeschäfte mildern. Doch diese sogenannten Hedges laufen bei allen Airlines in den kommenden Monaten schrittweise aus, so dass spätestens Ende nächsten Jahres fast alle die heutige Kostensteigerung vollständig spüren. Damit könnten auch mit den Sicherungsgeschäften in diesem Jahr die Ausgaben bei Linien wie der British-Airways-Mutter IAG und Lufthansa um 700 bis 900 Millionen Euro steigen und der Gewinn um mindestens ein Drittel sinken. Sollte der Preis durch die explosive Lage um den Persischen Golf weiter steigen, können es auch deutlich mehr werden.