ICE-Pünktlichkeit Die Deutsche Bahn hat ein Sylt-Problem

Die Menschen haben also offenbar einen entscheidenden Einfluss auf die Pünktlichkeit der Züge. Viele Menschen bedeuten Gedränge am Bahnhof und in den Zügen, vor allem wenn sie mit Gepäck reisen. Verspätungen in einem Bahnhof ziehen oft auch das Gesamtsystem in Mitleidenschaft. Natürlich darf das Phänomen Sylt nicht überbewertet werden, denn Westerland ist ein Kopfbahnhof und außerdem ist die Insel nur über den Hindenburgdamm mit dem Festland verbunden. Die Geographie macht die Zu- und Ausfahrt einzigartig. Doch Sylt ist eben auch kein Einzelfall.



Deutlicher wird das Thema am Beispiel Hamburg. Auch dort sind in normalen Zeiten Urlauber unterwegs, hinzu kommen Zehntausende Pendler und Geschäftsreisende pro Tag. Kaum eine Stadt ist stärker frequentiert. Züge im Fern- und Nahverkehr fahren im Minutentakt in den Bahnhof ein. Wenn es voll wird auf den Bahnsteigen, lässt sich das auch in der Pünktlichkeit-Statistik ablesen. In der Lockdown-Phase, als die Bahnhöfe menschenleer waren, verbesserten sich die Pünktlichkeitswerte gleich um vier Prozentpunkte. Dramatischer fällt die Analyse für Altona aus. Der Start- und Zielbahnhof vieler ICE-Linien von und nach Hamburg erzielte im Lockdown eine um neun Prozentpunkte bessere Pünktlichkeitsstatistik. Ähnlich ist die Situation in Berlin Gesundbrunnen, wo wie in Hamburg-Altona viele ICE-Züge starten und ankommen.