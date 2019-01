ICE-und Intercity-Flotte Mit diesen Zügen will die Bahn das Chaos in den Griff kriegen

Die Deutsche Bahn erhofft sich damit einen deutlich stabileren Betrieb. Bis 2024 kommen insgesamt 200 neue Züge dazu. Die Kapazität, gemessen in Sitzplatzkilometern, steigt in den kommenden fünf Jahren um bis zu 20 Prozent. Rechnerisch will die Bahn dann im Jahr 2024 gigantische 90 Milliarden Sitzplatz-Kilometer anbieten. Einige Metropolen werden dann halbstündlich miteinander verbunden.



Ein Problem für die Bahn bleibt aber: Neue Züge erhöhen nicht automatisch die Zug-Reserve. Denn die werden oft auf neuen Strecken eingesetzt. Die Flotte bleibt also weiterhin angespannt. Außerdem steigt mit dem Alter der bestehende Flotte offenbar auch die Anfälligkeit für technische Defekte. Im vergangenen Jahr sind so viele ICE- und Intercity ganz oder teilweise ausgefallen wie noch nie, belegen Zahlen aus streng vertraulichen Bahn-Unterlagen.



Klar ist auch: Das Leben des Intercity1, dem ältesten Zugmodell der Deutschen Bahn im Fernverkehr, ist bald vorbei. Einige IC1-Züge sind schon länger als vier Jahrzehnte im Einsatz. Der IC1 stellt nach wie vor bis zu ein Viertel der Sitzplatzkapazitäten. Bis 2024 soll der Zug komplett ausgemustert werden. Auf den Strecken könnte dann der modernisierte ICE1 zum Einsatz kommen. „Künftige Einsatzgebiete der ICE1 sind ja auch IC-Linien, um hier das teilweise sehr alte Wagenmaterial abzulösen“, heißt es in einer Antwort der Deutschen Bahn in einem User-Forum.