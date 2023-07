Ifo-Prognose Der Wohnungsneubau in Europa bricht ein – nur wenige Länder überraschen positiv

Einen ähnlich kräftigen Einbruch fertiggestellter Wohnungen haben in den Jahren 2023 bis 2025 auch Schweden (minus 39 Prozent), Dänemark (minus 33 Prozent) und Ungarn (minus 29 Prozent) zu erwarten. Positive Impulse kommen dagegen aus Irland (plus 17 Prozent), Portugal (plus 15 Prozent), Spanien (plus 12 Prozent) und der Slowakei (plus 11 Prozent), so die Vorhersage. Für Deutschland prognostiziert das Ifo-Institut im Jahr 2025 die Fertigstellung von 200.000 Wohnungen nach 295.000 im vergangenen Jahr. Diese Zahlen hatten die Münchner allerdings schon im Juni bekanntgegeben.