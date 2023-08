Ifo-Umfrage So werden sich die Immobilienpreise weltweit entwickeln

Die Experten bewerten die Wirtschaftspolitik im Land im Vergleich zum Vorquartal mit minus sechs Punkten auf einer Skala von minus 100 bis plus 100. „Besonders in Südeuropa schätzen die Experten die wirtschaftspolitische Lage mit minus zwölf Punkten als schlechter ein“, sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. In Italien, Spanien und Portugal führten erhebliche Bedenken bei der Umsetzung des sogenannten Next-Generation-EU-Rettungsfonds zu negativen Urteilen.



„Einige Experten sehen die Gelder in die falschen Projekte investiert“, erläuterte Potrafke. Das sei die vierte Umfrage, in der die Fachleute eine Verschlechterung in Südeuropa ausmachten. Nur in Griechenland wird demnach die Lage besser eingeschätzt, vor allem durch die Wiederwahl von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.