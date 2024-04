IHG-Hotels expandiert Viertgrößte Hotelgruppe der Welt übernimmt 100 deutsche Häuser

Für die Novum-Gruppe endet damit eine rasante Wachstumsgeschichte. Angefangen hatte diese David Etmenans Vater Nader, der einst aus dem Iran eingewandert war und sich in Hamburg mit dem Hotel Oldenburg am Steindamm den Traum von der Selbstständigkeit erfüllte. Nach ein paar Jahren moderatem Wachstum übergab er Novum 2004 an seine Söhne David und Mortesa, der heute in Vorstand und Aufsichtsrat sitzt.



Besonders David war der Kurs des Vaters zu gemächlich. Als 2008 mit der Finanzkrise viele Häuser in Not gerieten, witterte er seine Chance. Zuerst übernahm er Konkurrenten in mehr oder weniger guten Stadtlagen, die sonst keiner wollte. Weil sie entweder zu wenig Zimmer hatten oder die Eigentümer die nötigen Renovierungen scheuten, war die Pacht niedrig. Und als ab 2009 die niedrigen Zinsen einen Umbau günstig machten und die Konjunktur anzog, lohnte sich das Geschäft. Dank des Erfolgs bekam Novum nun immer mehr Angebote und Etmenan konnte bald sein Image als Restposten-Hotelier loswerden. Auch renommierte Ketten wie Accor oder Intercontinental fragten an, ob die Etmenans nicht für sie Häuser von Marken wie Holiday Inn führen wollten. Später startete Novum dann zwei neue Marken mit der Vier-Sterne-Kette Select und the Niu, die im Stil von Motel One auf Design zu günstigen Preisen setzte.