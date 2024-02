Im Insolvenzverfahren WeWork setzt in Deutschland weiter den Rotstift an

In Macks Zuständigkeit befinden sich in Deutschland neben aktiven Standorten auch solche, die sich noch in Bau befinden. Im Berliner Bezirk Neukölln wird beispielsweise gerade eine hippe Gewerbeimmobilie mit Infinity-Pool auf der Dachterrasse gebaut, in die nicht nur Start-ups, sondern vermutlich auch WeWork einziehen wollte. Für Luxus-Bauprojekte in der Kölner Schildergasse und der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Allee hatte sich der Büro-Anbieter offenbar ebenfalls Flächen gesichert. Zumindest legen das die jeweiligen Zweckgesellschaften nahe. Die Inhaber der Düsseldorfer Immobilie bestätigen auch, dass es bis vor vier Jahren noch einen Mietvertrag gegeben hat. Für das Gebäude in Neukölln allerdings nicht, so ein Projektsprecher. WeWork listet hierzulande also ein Sammelsurium an toten GmbHs.