Imagekampagne Wie die Bahn bei ihren Kunden um Begnadigung wirbt

Der Werbespot zeigt eine junge Frau, weißer Bauhelm, orangefarbene Warnschutzjacke. Sie steht in einem gigantischen Tunnel – hier entsteht Großes, so viel ist klar. Das rote Logo auf Haube und Jacke enttarnt die weibliche Person als Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Und diese hat uns, wo sie gerade so auf der Baustelle steht, Erfreuliches mitzuteilen. „Ihr alle nutzt die Bahn so stark wie noch nie“, sagt sie, um dann ihre Freude zu relativieren. Das Schienennetz sei für die Vielzahl an Kunden nicht ausgelegt, „wir kommen an unsere Grenze“.