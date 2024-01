Immobilien: Bauhauptgewerbe verzeichnet drittes Auftragsminus in Folge

Für die deutsche Baubranche ist noch kein Ende der Misere in Sicht. Im Gegenteil: Sie hat im November den dritten Monat in Folge weniger Aufträge an Land gezogen. Das Neugeschäft im Bauhauptgewerbe schrumpfte inflationsbereinigt (real) um 7,4 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.