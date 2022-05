Immobilien-Hype Russische Mittelschicht: ein Haus als Zuflucht in der Türkei – neuer Pass inklusive

Doch die Beratungsräume sind alle besetzt – zusätzlich sitzen sich in einem Großraumbüro zehn Mitarbeiter gegenüber und arbeiten per Telefon und Computer an den nächsten Deals. An der Fassade des Bürohauses prangt in großen, blauen Lettern die Internet-Adresse des Maklers: Tolerance-Homes.ru. Das ist kein Tippfehler: Die beworbene Seite ist auf Russisch, nicht auf Türkisch. Özden, Mitinhaber und CEO von Tolerance Homes, kann die neue Welt kaum fassen: „Seit dem Kriegsausbruch verkaufen wir doppelt so viele Wohnungen an Russen wie zuvor.“