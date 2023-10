Immobilien-Krise in China Country Garden verpasst erneut Zahlung

Country Garden sei derzeit mit „erheblichen“ Unsicherheiten bezüglich der Veräußerung seiner Vermögenswerte konfrontiert und seine Liquiditätsposition stehe weiterhin unter Druck. „Es wird erwartet, dass die Liquiditätslage der Gruppe kurz- bis mittelfristig sehr angespannt bleiben wird.“ Mit Tausenden Projekten und etwa 70.000 Mitarbeitern gehört Country Garden zu den größten Bauträgern Chinas. Gleichzeitig zählt das Unternehmen mit umgerechnet fast 180 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten zu den am höchst verschuldeten Firmen der Branche.



Der größte private Immobilienentwickler der Volksrepublik hat Offshore-Anleihen in Höhe von 10,96 Milliarden Dollar und Kredite in Höhe von 42,4 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 5,81 Milliarden Dollar). Im Falle eines Zahlungsausfalls müssten diese Schulden restrukturiert werden und das Unternehmen oder seine Vermögenswerte könnten von den Gläubigern auch liquidiert werden. Am Montag hatten chinesische Medien bereits über einen möglichen Umschuldungsplan für die Auslandsschulden von Country Garden berichtet.