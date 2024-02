Immobilien-Pleiten Immobilienbranche: Diese sechs Grafiken zeigen die Wucht der Insolvenzwelle

Auf dem deutschen Immobilienmarkt ist kein Ende der Krise in Sicht. Nicht nur Wohnungen und Häuser verloren in den vergangenen Monaten an Wert, sondern auch bei Gewerbeobjekten sanken die Preise im Rekordtempo. Hauptgrund für den Preisverfall sind gestiegene Zinsen, die Immobilienfinanzierungen verteuern. Viele Menschen können sich den Kauf nicht mehr leisten. Für Großanleger rechnen sich Investments nicht mehr. Und in der erfolgsverwöhnten Branche, die vor Kurzem noch von Rekord zu Rekord geeilt war, steigen inzwischen vor allem die Pleitezahlen.