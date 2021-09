Immobilienentwickler Evergrande Einmal reichster Mann Chinas und zurück

Xu Jiayin hat sich für den Angriff nach vorne entschieden. Als die Kommunistische Partei am 1. Juli ihren 100. Geburtstag feierte, mischte er sich unter die Gäste am Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Erstmal ist das nichts Ungewöhnliches, da viele einflussreiche Unternehmer des Landes vertreten waren. Doch Xu hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz andere Sorgen. Der Unternehmer veröffentlichte Fotos von sich auf der Feier, die eine klare Botschaft senden sollten: Trotz aller finanzieller Probleme steht er weiterhin in der Gunst der Pekinger Führung.