Immobilienentwickler Gröner „Wahrer Reichtum hat nichts mit Geld zu tun“

Wie haben Sie es innerhalb von nur zwei Jahren geschafft, ihre neue Gesellschaft CG Elementum auf 600 Mitarbeiter und ein Gesamtentwicklungsvolumen sechs Milliarden Euro wachsen zu lassen?

Das war kein Neuanfang. Ende 2019 war mir klar, dass meine Zusammenarbeit mit Consus, die in der Adler Group aufging, nicht weitergehen konnte. Ich komme aus dem Mittelstand, bin spießig, glaube an Gott, nicht an Zahlenspielerei. Was dort passierte, konnte ich mit meinen unternehmerischen Werten nicht vertreten. Mir gehörten nur noch 25 Prozent am Unternehmen, deshalb hatte ich nicht die Position, um Veränderungen durchzusetzen. Also wurde ich ausgeschieden. Das CG wurde der CG Gruppe gestohlen. Ich wurde dann für meine Beteiligung in Immobilien abgefunden, und zwar mit vorrangig gewerblichen Immobilien, die nicht zu Adler passten. Ich erhielt nur 50 Prozent des Wertes, der mir zugestanden hätte und habe aus gutem Grund nicht mehr gefordert. Damit fing ich neu an, und viele meiner früheren Mitarbeiter folgten mir, also waren die Projekte und die Menschen schon da. Mein echter Neuanfang war vor 30 Jahren, nicht 2017, als ich an Consus verkaufte.