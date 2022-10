Immobilienfirma: Kampf der Egos bei Corestate

Doch so war es offenbar nicht. In wenigen Wochen wird die erste Anleihe fällig und dennoch gibt es bislang keine Einigung mit den Gläubigern. Eine in dieser Woche fällige Zinszahlung im Zusammenhang mit der April-Anleihe bediente das Unternehmen nicht. Knapp 30 Tage bleiben nun, um die Zahlung nachzuholen, bevor ein Zahlungsausfall vorliegt. Insidern zufolge sei zwar damit zu rechnen, dass die Zinsen innerhalb dieses Zeitraums nachgezahlt werden. Efremidis soll auch Geldgeber für Corestate gefunden haben, die bereit wären 40 bis 60 Millionen in das Unternehmen zu investieren - aber erst, wenn sich der Vorstand mit den Inhabern beider Anleihen geeinigt hat.