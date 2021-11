Immobilienkonzern Mit diesen durchwachsenen Zahlen kann die Adler Group nicht beruhigen

Keine zwei Jahre später verkaufte Adler 75 Prozent des Projekts schon wieder weiter, das jetzt mit 375 Millionen Euro bewertet wurde. Der Wert sollte also in weniger als zwei Jahren um das Zweieinhalbfache gestiegen sein. Nachvollziehbar ist diese Wertentwicklung nur bedingt. Zwar sind die Immobilienpreise in der Zwischenzeit gestiegen. Sie haben sich in weniger als zwei Jahren aber sicher nicht mehr als verdoppelt, und es ist auch nicht so, als sei auf dem Gelände in der Zwischenzeit viel passiert. Adler hatte also ein absurd gutes Geschäft gemacht.