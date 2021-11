Immobilienkonzern Vonovia will Adler Group ganz oder gar nicht

Vonovia-Chef Rolf Buch hat nach der Übernahme von Deutsche Wohnen den kleineren Konkurrenten Adler Group im Blick. Der größte deutsche Wohnungskonzern hat sich eine Option auf 13,3 Prozent der Adler-Anteile gesichert und will im nächsten Jahr über sein Vorgehen entscheiden. „Wir werden nicht nur ein paar Adler-Aktien kaufen“, sagte Buch am Donnerstag in einer Analystenkonferenz. „Wenn wir die Option ziehen, werden wir versuchen, Adler unter Kontrolle zu bringen.“ Die Frage stelle sich aber erst 2022, wenn Vonovia die Deutsche Wohnen integriert habe.