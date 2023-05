Immobilienkrise: Die Abstiegsangst des Vonovia-Chefs Rolf Buch

Ob der VfL Bochum weiter in der ersten Bundesliga Fußball spielt oder in die zweite Liga absteigt, wird sich womöglich am letzten Bundesligaspieltag Ende Mai entscheiden, vielleicht aber auch erst in den Relegationsspielen Anfang Juni. Die kritische Lage des Vereins für Leibesübungen Bochum 1848 entspricht der seines Hauptsponsors, des größten deutschen Vermietungskonzerns Vonovia. Auch dort herrscht Abstiegsangst. Denn im September dieses Jahres droht Vonovia voraussichtlich der Rauswurf aus dem Aktienindex Euro Stoxx 50, der zu den weltweit führenden Basiswerten für Indexfonds und Zertifikate zählt.