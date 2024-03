Immobilienkrise Die Immobilienbranche erlebt ihren Moment der Wahrheit

Dass der Schock jetzt so tiefgeht, liegt aus Sicht des Empirica-Chefs auch daran, dass viele Beschäftigte in der Branche in ihrer beruflichen Laufbahn nur den Boom erlebt haben und in Vergessenheit geraten ist, dass jeder Zyklus einmal zu Ende geht. Die schnelle Zinswende, gepaart mit unvorhersehbaren Entwicklungen wie dem Konjunktureinbruch durch die Pandemie und dem Krieg in der Ukraine sowie dem anhaltenden Trend zum Homeoffice, habe die Marktteilnehmer quasi überrollt.