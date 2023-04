Immobilienkrise Doppelt so viele Immobilienpleiten wie im Vorjahr

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Immobilienpleiten in Deutschland bereits deutlich gestiegen. Zwischen Januar und März 2023 meldeten insgesamt 63 Personen- und Kapitalgesellschaften aus dem Grundstücks- und Wohnungswesen Insolvenz an. Das zeigen Daten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) mit Sitz in Halle. „Zwar hat sich die Zahl der vorläufigen Insolvenzanmeldungen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres fast verdoppelt.“, sagt Steffen Müller, Leiter der IWH-Abteilung Strukturwandel und Produktivität und der dort angesiedelten Insolvenzforschung. „Allerdings waren davon eher kleine Unternehmen betroffen und somit sank die Zahl der betroffenen Jobs“, so Müller.