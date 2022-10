Immobilienmesse Expo Real „Es gibt keine branchenweite Krise in der Immobilienwirtschaft“

Was ist mit den vielen aktuellen Bauprojekten, die nun zu Beginn oder während der zu erwartenden Rezession fertiggestellt werden? Treffen die noch auf Nachfrage, oder werden sie leer stehen?

Schauen wir uns den Büromarkt an. Die derzeitigen Leerstandquoten sind sehr moderat. In Frankfurt etwa werden fünf Prozent Leerstand gebraucht, damit Nachfrage überhaupt auf ein ausreichendes Angebot stößt. In einem Markt ohne Leerstand herrscht Stillstand. Jetzt sind es in Frankfurt acht Prozent Leerstand. Das ist nicht problematisch. In Hamburg geht die Leerstandsquote sogar aktuell weiter zurück, beträgt nur noch 3,6 Prozent, in München beträgt sie auch nur 4,7 Prozent. Zumindest in den Großstädten sehe ich auch auf lange Sicht Bedarf an vor allem modernen Büroflächen. Über den Wohnungsmarkt müssen wir gar nicht reden, hier haben wir weiter enormen Bedarf.