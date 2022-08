Immobilienunternehmen LEG „Wir rechnen damit, dass die Preise stabil bleiben“

Aber wenn ein Käufer jetzt mehr für einen Kredit ausgeben muss als noch vor einigen Monaten, dann wird er doch ganz anders kalkulieren und nun eher weniger für eine Immobilie ausgeben können oder wollen.

Das impliziert, dass sich noch mehr Nachfrage in die preisgünstigeren Segmente verschiebt, also dahin, wo die LEG positioniert ist. Dabei ist das Angebot an bezahlbarem Wohnraum gerade in den Ballungsgebieten durch zahlreiche andere Faktoren ohnehin schon knapp. Wegen der hohen Grundstücks- sowie der Material- und Baukosten in Kombination mit dem Fachkräftemangel ist der Neubau zurückgegangen. Zudem wird es mehr Zuwanderung geben, nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine, was vor allem die Großstädte betrifft. In vielen Gegenden wird die Nachfrage in diesem Segment deshalb weiter das Angebot übersteigen, was die Preise stützt. Bei den institutionellen Anlegern kommt hinzu, dass es viele gibt, die über hohe Liquidität verfügen, wie etwa Pensionskassen, die von unterdurchschnittlich niedrigen Kapitalkosten profitieren. Für diese Gruppe ist das aktuelle Zinsniveau nicht so relevant.



Gegen die These spricht, dass die LEG an der Börse aktuell weniger wert ist als das Immobilienvermögen abzüglich der Schulden. Bringen Anleger damit nicht zum Ausdruck, dass sie das Immobilienvermögen der LEG für weniger wertvoll erachten als noch vor einigen Monaten und auch, dass sie es für weniger wertvoll erachten als Sie das tun?

Das sehe ich nicht so. Aktienkurse reagieren gelegentlich mit starken Schwankungen auf Unsicherheit. Und es gibt derzeit viel Unsicherheit am Markt. Große An- und Verkaufstransaktionen finden gerade nicht statt. Viele Anleger warten ab, wollen erst einmal wissen, wo sich Zinsen und Inflation hinbewegen. Keiner will zum falschen Zeitpunkt gekauft haben. Bei kleineren Verkäufen sieht das anders aus. Wir sind sehr optimistisch, kleine Immobilienpakete, die etwa auf einen Standort konzentriert sind, zum Buchwert oder darüber verkaufen zu können. Aus der Kursentwicklung kann man daher nicht ableiten, dass das Immobilienportfolio der LEG an Wert verloren hat. Mit einer Bewertung von 1.800 Euro auf den Quadratmeter gegenüber 3.500 bis 4.000 Euro für den Neubau stehen wir für langfristige Werthaltigkeit.