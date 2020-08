Immobilienunternehmen von Christoph Gröner Günther Oettinger strebt Aufsichtsratsmandat bei CG Elementum an

Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger will in den Aufsichtsrat von CG Elementum einziehen, einem Bauunternehmen, das mehrheitlich dem umstrittenen Immobilienentwickler Christoph Gröner gehört. Bereits im Juni hat die EU-Kommission Oettinger die Anschlussposition genehmigt, berichtet die WirtschaftsWoche. Ob er tatsächlich in den Aufsichtsrat einziehen werde, hänge davon ab, ob das Mandat nicht mit „anderen Tätigkeiten“ kollidiere, sagte Oettinger der WirtschaftsWoche. Die Entscheidung dazu falle im Oktober.