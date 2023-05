Immobilienverkäufe und Milliardenabschreibungen Vorsicht, Vonovia!

Sie endete dann aber doch – und aus Vonovias fiktiv scheinenden Risiken wurden reale Schwierigkeiten. „Das größte Problem von Vonovia ist aktuell die Refinanzierung“, sagt einer der eigentlich positiv gestimmten Analysten. Verkäufe von Portfolien wie im April an den US-Finanzinvestor Apollo und nun an einen Fonds der ebenfalls amerikanischen CBRE-Group bringen Vonovia zwar insgesamt 1,5 Milliarden Euro Cash und lindern die Zinslast – und sind damit logische Schritte, aber doch auch Notmaßnahmen. Was den Mietern immer als verlässliches, langfristiges und verantwortungsvolles Investment in den existenziellen Wert des Wohnens verkauft wurde, erweist sich nun als Spekulationsmasse. Wirklich nachhaltig war der Kurs des ewigen Tempo-Machens durch Buch offensichtlich nicht.