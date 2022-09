Immobilienwirtschaft Techem: Big Brother der Heizkosten

In einer ähnlichen Größenordnung verlief nur ein Jahr später ein weiterer Deal zwischen Finanzinvestoren: Rund 4,6 Milliarden Euro bezahlte Mitte 2018 die Partners Group aus der Schweiz für die Übernahme des Ista-Rivalen Techem an den australischen Vermögensverwalter Macquarie. Beträchtliche Summen also für zwei Nebenkostenerfassungsfirmen, die laut ihren letzten Veröffentlichungen einen Umsatz von jeweils knapp 800 Millionen Euro erzielten. „Sie wissen, dass wir als privates Unternehmen keine Finanzzahlen berichten“, sagt Techem-Chef Matthias Hartmann im „Chefgespräch“, dem Podcast mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli. „Aber wir haben unseren Auftragsbestand in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich ausgebaut.“



Genau das ist der Hauptgrund für die hohen Übernahmepreise. Zum einen stetige und gut berechenbare Einnahmen aus dem Bestandsgeschäft mit der Wohnungsbranche in Deutschland – sowie die Aussicht auf weiteres Wachstum durch die boomende Bauwirtschaft. Abrechnungsfirmen wie Techem und Ista sind hier durch ihre direkten Beziehungen zu hunderttausenden Mietern besonders gut aufgestellt. „Die Massen an Nutzerdaten, die in der Immobilienbranche generiert werden, haben schon heute das Interesse internationaler Technologieunternehmen und anderer neuer Marktteilnehmer geweckt“, schreibt Jörg von Ditfurth, Partner für den Bereich Immobilienwirtschaft beim Berater Deloitte, in einer Studie über Immobiliendienstleistungen im Jahr 2030