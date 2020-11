Impfstoff-Entwickler Biontech mit hohen Verlusten, aber Deal mit EU

Dem gegenüber stehen jedoch Zuschüsse in Höhe von bis zu 375 Millionen Euro an meilensteinbasierter Förderung durch das Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Da die Finanzierung der Zuwendung nach dem Quartalsende erfolgt und auch auf Inanspruchnahme basiert, ist diese Finanzierung nicht in den liquiden Mitteln zum 30. September 2020 enthalten, so das Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt betrugen laut Biontech die liquiden Mittel des Unternehmens 990,5 Millionen Euro.