Impfstoff-Logistik Wieso wir eine Ultratiefkühlkette brauchen

Etwa 15.000 Flugzeuge wären deshalb nötig, um die Impfdosen an alle Menschen weltweit zu verteilen, schätzt DHL in seiner Studie. Die Luftfahrtorganisation IATA hingegen spricht von nur 8000 Flugzeugen. So oder so: Luftfrachtkapazität ist Mangelware. Eigene Flotten mit Frachtflugzeugen haben nur Expressdienste wie FedEx, UPS oder DHL und auch manche Airlines wie die Lufthansa mit ihrer Tochter Lufthansa Cargo.



Am Flughafen Frankfurt laufen die Vorbereitungen deshalb auf Hochtouren. In Europa ist der Flughafen der größte Umschlagplatz für Luftfracht von kühlbedürftigen, sensiblen Pharmaprodukten in Europa. Insgesamt 13.500 Quadratmeter genau temperierbare Fläche stehen am Flughafen zur Verfügung. Die Lufthansa allein nutzt davon 8800 Quadratmeter.