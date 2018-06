In eigener Sache: Das ist die neue WirtschaftsWoche

Ab sofort erscheint die WirtschaftsWoche in einem verbesserten Layout und mit einer vereinfachten Struktur. Doch Veränderung kann kein Selbstzweck sein. Das Printmagazin wird noch schöner, moderner und aufgeräumter, um den Leserinnen und Lesern intelligenten Nutzwert in Spitzenqualität liefern zu können. Was wir damit meinen, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Verstehen und verdienen aus einer Hand. Die WirtschaftsWoche erklärt die Welt der Wirtschaft und wie sich darin Vermögen und Karriere optimieren lassen. Sie zeigt, wie Wirtschaftspolitiker, Mittelständler und Konzerne ticken und was das für das persönliche Fortkommen der Leserinnen und Leser bedeutet.