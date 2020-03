Industriedienstleister Bilfinger erhält 16,75 Millionen Euro von Ex-Vorständen um Roland Koch

Koch zeigte sich „weiterhin fest davon überzeugt, dass die von der Bilfinger SE öffentlich erhobenen Vorwürfe vollkommen abwegig waren und sind“. In seiner Zeit an der Unternehmensspitze habe er „persönlich bewirkt (...), dass das Compliance-System des Unternehmens in der Zeit seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender ständig weiterentwickelt wurde“, teilte ein Sprecher Kochs mit. „Durch das Verfahren und durch öffentliche Erklärungen Bilfingers ist er in den letzten Jahren regelmäßig in Misskredit gebracht worden, ohne dass Belege für die behaupteten Vorwürfe vorgelegt wurden.“