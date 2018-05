Industriespionage „Oft wird mit weiblichen Lockvögeln spioniert“

Unter Privatermittlern gelten Sie als Koryphäe. Was hat sich in den vergangenen Jahren in Ihrem Einsatzbereich geändert?

Die Technik hat natürlich Quantensprünge gemacht in den letzten Jahren. Sie ist wesentlich kleiner und filigraner geworden. Vor 30 Jahren hatten die Abhörgeräte noch das Format eines Kastens. Heute sind die so winzig und leicht zu verbauen, dass sie kaum noch zu finden sind. Früher konnte man maximal in einem Radius von 200 Metern abhören. Heute gibt es da keine Grenzen mehr. Andererseits hat sich auch die Lauschabwehr verfeinert.