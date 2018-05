Industriespionage: „Oft wird mit weiblichen Lockvögeln spioniert“

Mit welchen Problemen wenden sich Mittelständler am häufigsten an Sie?

Der klassische Fall ist, dass ein Mittelständler auf einer Messe sein Produkt unter einem anderen Label wiederentdeckt. Dann wollen die Unternehmer natürlich wissen, woher dieses Produkt kommt, wer es hergestellt hat und wie es möglich gewesen ist, dass die Informationen zum Produkt an Dritte gelangen.