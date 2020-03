Infektionswelle „Biker neigen nicht zur Panik“

Bis Sonntagabend läuft hier die Messe „Motorräder 2020“, in Dortmund seit mehr als 30 Jahren die traditionelle Veranstaltung zum Saisonstart. Jährlich 90.000 Besucher kommen an vier Messetagen, die meisten am Wochenende. Am Eingang neben den Kassen steht eine schwere Suzuki-Geländemaschine, mit der ist Messeveranstalter Hans-Jürgen Weigt im vergangenen Jahr von Kanada bis Feuerland gefahren. Der 28.500 Kilometer lange Trip durch 19 Länder, sagt er, war psychisch harmlos gegenüber dem Entscheidungsdruck, dem sein Führungsteam in den vergangenen Tagen ausgesetzt war.