Infektionswelle Wer Geschäftsreisen wegen des Coronavirus verbietet

Einen Grund nennt etwa der Luft- und Antriebstechniker EBM-Papst aus Mulfingen in Baden-Württemberg. „Die Situation in China hat sich stetig verbessert“, so ein Sprecher des Familienunternehmens. So werde dort nach Ende der Quarantänezeit in einigen Werken bereits wieder mit 70 Prozent der Kapazität gearbeitet. Darum müssen oft auch wieder Mitarbeiter aus Deutschland beraten oder aushelfen. Wer aus den Krisenregionen zurück kommt, soll vor dem Gang in die Firma allerdings erst noch einen virologischen Test machen, für den das Unternehmen die Kosten übernimmt.