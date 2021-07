Infografik Die Systemgastronomie in vier Grafiken

Dank Abhol-, Liefer- und To-go-Angeboten kamen McDonaldʼs und Co. etwas besser durch die Krise als die Gastronomie insgesamt. Doch eine Rückkehr zur alten Normalität wird es auch nach Corona nicht geben. Die nächste große Herausforderung für die Branche steht an: Sie muss die Einwegkunststoffrichtlinie umsetzen, also auf viel Plastik verzichten.



