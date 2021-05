Infografik Kein Oktoberfest: Auch 2021 ist das Volksfest ein Minusgeschäft

Normalerweise zieht das Oktoberfest in München über sechs Millionen Besucher aus aller Welt an. Sie haben in den vergangenen Jahren binnen 14 Tagen etwa eine Milliarde Euro auf der Theresienwiese, in der Stadt München und im Münchner Umland gelassen. Diese Einnahmen fallen nach 2020 nun also auch 2021 weg.



Vor allem Schausteller, Hoteliers und Gastronomen leiden unter der Absage von Volksfesten. „Uns trifft das ins Mark“, sagte der Vorsitzende des Münchner Schaustellerverbandes, Peter Bausch. „Uns fehlt wieder ein ganzes Jahr.“ Schließlich werde nicht nur das Oktoberfest abgesagt - „sondern wieder eine ganze Saison“. Dabei hätten Aussagen der Politik Hoffnung aufkeimen lassen: „Wenn es im Herbst Normalität geben soll, dann gehört zur Normalität auch ein Volksfest“, sagte Bausch.