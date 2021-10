Infografik Trucker händeringend gesucht

Am Horizont drohen gar Versorgungsengpässe – wie derzeit in Großbritannien. Grund: Es gibt zu wenig Berufskraftfahrer im Land. Schon jetzt fehlten über 60.000 Fahrer, sorgt sich der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Das Durchschnittsalter der gut 570.000 Fahrer, die für Speditionen in Deutschland fahren, liegt bei über 50 Jahre. Jedes Jahr gehen 30.000 von ihnen in Rente, aber nur 15.000 Nachwuchskräfte rücken nach.



