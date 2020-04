Infografik: Verwaiste Hotelbetten

Vorläufige Buchungszahlen von Hotels in aller Welt zeigen, dass Gäste schon in der ersten Märzwoche ausblieben. Deutsche Hotels haben seit Anfang März 42 Prozent an Umsatz verloren. In New York erwarten Hotelmanager einen größeren Nachfrageeinbruch als nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Weltweit dürften Hotels und Fluggesellschaften allein durch fehlende Geschäftsreisende Hunderte Milliarden entgehen.