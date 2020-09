Infografik Wirtschaftsfaktor Volksfest: Am Rad drehen

O’zapft wird auf der Wiesn heuer nicht. Normalerweise zieht das Oktoberfest in München über sechs Millionen Besucher aus aller Welt an. Sie haben in den vergangenen Jahren binnen 14 Tagen etwa eine Milliarde Euro auf der Theresienwiese, in der Stadt München und im Münchner Umland gelassen. Diese Einnahmen fallen in diesem Jahr weg.