Infrastruktur für E-Autos Kommt jetzt die E-Wende? Shell führt Schnellladesäulen ein

Deutschlands führender Tankstellen-Konzern Aral will Ende Mai in Bochum die ersten Ultraschnellladesäulen (mit einer Ladeleistung von 160 kW) in Deutschland in Betrieb nehmen. 2019 plant Aral insgesamt fünf über die Bundesrepublik verteilte Pilotstationen. „Abhängig vom Erfolg und von den gesammelten Erfahrungen wird Aral Angebote dort schaffen, wo sich mittel- bis langfristig auch ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell realisieren lässt“, sagte Aral-Pressesprecher Detlef Brandenburg gegenüber der WirtschaftsWoche. Und die Nummer drei in Deutschland, Total, verfügt eigenen Angaben zufolge über rund zwei Dutzend Stationen mit Elektroladesäulen des gleichen Kalibers wie Shell (150 Kilowatt Leistung) und möchte in diesem Jahr in zwölf weitere Elektroladestellen investieren. In den nächsten drei Jahren sollen 60 deutsche Total-Tankstellen so ausgerüstet sein.