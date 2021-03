Inlandsverkehr ICE-Sprinter sollen Lufthansa-Flüge ergänzen

Auch Spohrs aktuelle Skepsis hat vor allem einen Grund: die nach wie vor mäßigen Bahnverbindungen in Deutschland. „Alle reden vom Vorrang für die Bahn, doch an unserem Drehkreuz München gibt es noch auf Jahre keinen Fernbahnhof. Und wo es einen gibt wie in Frankfurt fehlen die schnellen Verbindungen, weil praktisch keine neuen Hochgeschwindigkeitstrassen gebaut werden“, so ein hochrangiger Lufthanseat. Das trifft die Lufthansa. „Zwei Drittel der innerdeutschen Passagiere sind Umsteiger, die über die Drehkreuze Frankfurt oder München zu einem internationalen Ziel fliegen“, so Spohr. Diese Kunden würden sich schwer tun mit der Anreise per Bahn.