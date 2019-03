Innovative Weingüter Warum Unternehmer als Quereinsteiger die besseren Winzer sind

Es ist jedoch etwas ganz anderes, was die erfolgreichsten Seiteneinsteiger der Branche verfolgen. Der Spross der Bitburger-Dynastie Roman Niewodniczanski hat an der Saar das Weingut Van Volxem an die deutsche Spitze geführt, das Investorenpaar Christine Dinsel und Jens Reidel das Gut Hermannsberg an der Nahe. Thomas Hensel aus der Pfalz gelang es mit dem Weingut Odinstal die biodynamische Anbauweise in der Spitze weiter zu etablieren. Der ehemalige Textilunternehmer Detlev Meyer (Cecil und Street One) begann mit einem Einstieg bei Jaques‘ Weindepot, ist heute Mehrheitseigner von Hawesko und besitzt unter anderem das Rheinhessische Weingut St. Antony in Nierstein, das bis 2005 zu MAN gehörte. Dort bekommt er für seinen Blaufränkisch (Lemberger) Applaus.