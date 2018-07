Insiderbericht: Katar übernimmt New Yorker Luxusherberge Plaza Hotel

1988 hatte Trump das Plaza gekauft, musste es aber vor mehr als zwei Jahrzehnten im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an eine Investorengruppe, darunter den saudischen Geschäftsmann Prinz Alwaleed bin Talal, verkaufen. Seitdem hat die Luxusherberge, in der Berühmtheiten wie die Beatles oder Marlene Dietrich schon abstiegen, etliche Eigentümerwechsel hinter sich gebracht. Das Anfang vergangenen Jahrhunderts errichtete Gebäude war auch Kulisse für zahlreiche Filme wie etwa den Hitchcock-Thriller „Der unsichtbare Dritte“ oder „Kevin – Allein in New York.“