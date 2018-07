Insolvente Fluglinie Chef Thomas Winkelmann will Air Berlin verlassen

Air Berlin hatte im August 2017 Insolvenzantrag gestellt. Im Oktober landete die letzte Maschine, Teile des Unternehmens wurden in der Folge verkauft. „De facto hat Winkelmann seither nicht viel zu tun“, heißt es intern. Trotzdem muss der Manager bisher weiter regelmäßig am Unternehmenssitz in Berlin erscheinen, um seinen Arbeitsvertrag zu erfüllen.