Insolventer Airport verkauft Investorenkonsortium landet am Flughafen Frankfurt-Hahn

Für den insolventen Flughafen Frankfurt-Hahn gibt es eine Lösung. Ein Investorenkonsortium übernimmt die Vermögensgegenstände und will den Passagier- und Frachtflugbetrieb an dem Regionalflughafen ausbauen, teilte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner mit. Die Swift Conjoy GmbH habe demnach den Airport im Hunsrück für eine ungenannte Summe erworben. Das in Frankfurt ansässige Unternehmen führe den Flugbetrieb fort und übernehme alle Mitarbeiter. Nach früheren Angaben sind es ungefähr 430 Beschäftigte.