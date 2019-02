Der erste Flug einer Germania-Maschine aus Berlin am 5. Februar 2019 hätte um drei Uhr morgens starten sollen. Die Maschine blieb am Boden, genau wie die letzte Maschine, die eine Stunde nach Mitternacht in Nürnberg landete. Nun stehen die laut flightradar24 fast 30 Flugzeuge am Bode, verteilt auf verschiedenen Flughäfen in Deutschland. In Berlin zwei auf einer Abstellfläche in Tegel, zwei auf dem Flugplatz Schönefeld, der trotz des BER-Chaos in Betrieb ist.